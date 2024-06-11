Ataşehir, Türkiye-Macaristan Fintech Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak

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Finans sektörünün Türkiye'deki merkezi olmaya aday ilçe Ataşehir, son zamanlarda artan bir şekilde değer kazanmaya başlayan girişimcilik ve finansal teknoloji alanlarında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Ataşehir Belediyesi ve Macaristan'ın Türkiye Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Türkiye - Macaristan Fintech Buluşması" sayesinde sektördeki yeniliklere ışık tutulması ve iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. "Fintech Factory Hızlandırma Programı"nın çatısı altında gerçekleştirilecek olan buluşma toplantısı, 13 Haziran Perşembe günü, 14.00 - 16.30 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi İNOVATA'da düzenlenecek.

"Macaristan'dan önemli kuruluşlar Ataşehir'de"

Ataşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini ve yenilikçi girişimcileri bir araya getirecek. Program kapsamında, finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren Macaristan'ın önde gelen kuruluşları ve dernek temsilcileriyle birlikte 5 Macar startup'ının sunumları da yer alacak. Katılım için kayıt olmanın gerektiği etkinlik, girişimcilere ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren herkese ücretsiz olarak açık olacak. - İSTANBUL