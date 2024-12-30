Atatürk Havalimanı'nda Değişim - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı'nda Değişim

Atatürk Havalimanı\'nda Değişim

Eski pistler uçak park alanı oldu, millet bahçesi inşaatı devam ediyor.

30.12.2024 10:24
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Atatürk Havalimanı'nda kapatılan 2 pisttin millet bahçesi olma çalışmaları devam ederken, eski pistlerden geriye kalan kısımlar uçak park alanı oldu. Havadan çekilen görüntülerde uçakların kalkacakmış gibi beklemesi ilginç manzaralar oluştur.

İstanbul'da yeni havalimanının yapılması ile birlikte tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin bir kısmı hastane olarak kullanılırken bir kısmına ise millet bahçesi inşaat çalışmaları devam ediyor. Pistlerden geriye çok az bir kısım kaldı. Kalan kısımlar ise uçakların kalkacakmış gibi beklediği park alanı oldu. Havadan çekilen görüntülerde ise pistin eski kısımlarının belli olması ve uçakların pistlerin başında beklediği anlar kaydedildi. Atatürk Havalimanı halen askeri, kargo ve genel havacılık faaliyetleri devam ediyor. Tarifeli uçuşların hepsi yeni havalimanından yapılıyor. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaat çalışmalarında ise eskiden pist olarak kullanılan alanlara basketbol, futbol, yapı ve yeşil alan olarak kullanılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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