Atatürk Portresine Gösterilen Duyarlılık

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Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçisinin, dışarı atılmış Atatürk portresini belediye arabasına alması kameraya yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye personeli Hasan Karakuş'u hassas davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Safranbolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 47 yaşındaki Hasan Karakuş, görevini yaptığı sırada Barış Mahallesinde tadilat yapılan Misak-i Milli İlkokullunun duvarına dayalı dışarı bırakılmış Atatürk portresi buldu. Çerçeveli Atatürk portresini duvar kenarından alan Karakuş, kamyona taşıdı. Karakuş'un bu anları ise bir vatandaş kamerasıyla görüntülendi.

Belediye personelinin görüntüsünü izleyen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Atatürk portresine hassasiyet göstererek yanına alan Belediye Personeli Hasan Karakuş'u tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi. Duyarlılığından dolayı belediye personeli ile gurur duyduğunu ifade eden Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Kent merkezine çok yakın bir alanda bulunan bir okul inşaatının dış duvarında, atamızın bir tablosunu görüp görevi başındayken onu fark edip, dışarıda çünkü duvara dayalı olarak bırakılmış bir tablo, bu onu fark edip sorumluluk hissedip oradan alarak koruma altına alan personelimize çok teşekkür ediyoruz duyarlılığından ötürü. Bunu çünkü herkes fark etmeyebilir, herkes önemsemeyebilir. Kendisi ile gerçekten gurur duydum. Bizim personelimizin bu duyarlılıkta olması, Atamıza saygı duyması ve o tabloyu densizce yere bırakan, neyi yere bıraktığının bile farkında olmadan bu işi yapan kişi karşısında böyle bir duyarlılık takdire şayandı. Biz de personelimize teşekkür etmek istedik. Her zaman böyle örnek davranışları biz belediye personelimizden bekliyoruz."

"Onu oraya koyan utansın"

Belediye Personeli Hasan Karakuş ise tabloyu orada görünce vicdanın elvermediğini ifade ederek, tabloyu dernek binasına astığını söyledi. Karakuş, "14 senedir Safranbolu Belediyesinde çalışmaktayım. Elif Başkan ile müdürüm ile gurur duyuyorum. Vicdanım el vermedi oradan geçerken gördüm tabloyu aldım, onu oraya koyandan da utandım. Oradan aldım kendi kahveme koydum,benim dernek var Safranbolu'da oraya astım. Gümüş Spor Derneği duvarına astım, temizledim güzelce koydum, duvarda duruyor. Üzüldüm yani, onu oraya koyan utansın" dedi.