Atatürk Portresine Gösterilen Duyarlılık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Portresine Gösterilen Duyarlılık

Geniş Video İzle

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir belediye işçisi, dışarı atılmış Atatürk portresini bulup koruma altına aldı. Belediye Başkanı Elif Köse, duyarlılığı dolayısıyla işçiyi tebrik etti.

20.02.2025 14:08  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye işçisinin, dışarı atılmış Atatürk portresini belediye arabasına alması kameraya yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye personeli Hasan Karakuş'u hassas davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Safranbolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 47 yaşındaki Hasan Karakuş, görevini yaptığı sırada Barış Mahallesinde tadilat yapılan Misak-i Milli İlkokullunun duvarına dayalı dışarı bırakılmış Atatürk portresi buldu. Çerçeveli Atatürk portresini duvar kenarından alan Karakuş, kamyona taşıdı. Karakuş'un bu anları ise bir vatandaş kamerasıyla görüntülendi.

Belediye personelinin görüntüsünü izleyen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Atatürk portresine hassasiyet göstererek yanına alan Belediye Personeli Hasan Karakuş'u tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi. Duyarlılığından dolayı belediye personeli ile gurur duyduğunu ifade eden Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Kent merkezine çok yakın bir alanda bulunan bir okul inşaatının dış duvarında, atamızın bir tablosunu görüp görevi başındayken onu fark edip, dışarıda çünkü duvara dayalı olarak bırakılmış bir tablo, bu onu fark edip sorumluluk hissedip oradan alarak koruma altına alan personelimize çok teşekkür ediyoruz duyarlılığından ötürü. Bunu çünkü herkes fark etmeyebilir, herkes önemsemeyebilir. Kendisi ile gerçekten gurur duydum. Bizim personelimizin bu duyarlılıkta olması, Atamıza saygı duyması ve o tabloyu densizce yere bırakan, neyi yere bıraktığının bile farkında olmadan bu işi yapan kişi karşısında böyle bir duyarlılık takdire şayandı. Biz de personelimize teşekkür etmek istedik. Her zaman böyle örnek davranışları biz belediye personelimizden bekliyoruz."

"Onu oraya koyan utansın"

Belediye Personeli Hasan Karakuş ise tabloyu orada görünce vicdanın elvermediğini ifade ederek, tabloyu dernek binasına astığını söyledi. Karakuş, "14 senedir Safranbolu Belediyesinde çalışmaktayım. Elif Başkan ile müdürüm ile gurur duyuyorum. Vicdanım el vermedi oradan geçerken gördüm tabloyu aldım, onu oraya koyandan da utandım. Oradan aldım kendi kahveme koydum,benim dernek var Safranbolu'da oraya astım. Gümüş Spor Derneği duvarına astım, temizledim güzelce koydum, duvarda duruyor. Üzüldüm yani, onu oraya koyan utansın" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Safranbolu, Elif Köse, Belediye, Karabük, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Portresine Gösterilen Duyarlılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Portresine Gösterilen Duyarlılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.