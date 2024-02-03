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Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93'üncü yıldönümü kutlandı

AYDIN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93'üncü yıldönümü kapsamında tören yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93'üncü yıldönümü dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Vali Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş Atatürk büstüne çelenk sundu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, "Türkiye'nin kurtuluşunun ve kuruluşunun Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk halkın durumunu ve devrimlerin oluşturduğu etkileri yerinde görmek amacıyla bundan tam 93 yıl önce Aydın'a geldi. Efelerimizin Milli Mücadeledeki dillere destan kahramanlıklarına sahne olan Aydın işgalde yakılıp yıkılmıştı. Yurdun her köşesi gibi yokluk içerisindeki Aydın, kısa sürede inşa edildi. Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir coşku ile karşıladı" diye konuştu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği seyahatler sırasında yaptığı konuşmalar, istek ve temennileri çağdaş Türkiye'yi inşa etme hedeflerinin önemi adımlarıdır. Bugün için görevimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp komumuzu iyi belirleyerek ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde koruyarak hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyeye taşımak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, yarışmalarda derece yapan öğrencilere hediye verdi. Atatürk için Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören Aydın Tren Garı'nda devam etti. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın'ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi yapıldı.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.