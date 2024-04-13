Atatürk\'ün Ayvalık\'a Gelişinin 90. Yıl Dönümü Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü kutlandı. Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı.

Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 90 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergahından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk'ün o günlerde yaptığı yurt gezileri kapsamında Ayvalık'ı da 90 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 90 yıl önce Ayvalık'a gelişiyle ilçemizi, Ayvalıklıları şereflendirdi, o güzel duyguyu şu anda biz de hep birlikte gururla yaşıyoruz. Atatürk, sadece kendi ülkesine değil, dünyadaki mazlum ülkelere de örnek olmuş, verdiği kurtuluş savaşıyla ve ardından devrimleriyle ışık saçmış bir lider."dedi. - BALIKESİR