Atatürk\'ün Turgutlu\'ya Gelişi Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce Turgutlu'ya gelişinin yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 103. yıl dönümü, ilçede düzenlenen törenle kutlandı. Program, Turgutlu Tren Garı'nda temsili karşılama ile başladı. Yöresel kıyafetli öğrenciler tarafından Kaymakam Selami Kapankaya'ya Türk Bayrağı takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın, 26 Ocak 1923'ün Turgutlu için büyük bir gurur ve onur günü olduğunu vurguladı. Programa protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA