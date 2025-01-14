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Atatürk Üniversitesi'nden Organik Tarım Hamlesi

Atatürk Üniversitesi\'nden Organik Tarım Hamlesi

Atatürk Üniversitesi, organik bitki üretimi için Agrokur ile iş birliği protokolü imzaladı.

14.01.2025 11:31
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Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilir tarım ve organik bitki üretimi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Agrokur Organik ve Tıbbi Aromatik Bitkiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Okur tarafından imzalanan protokol ile organik tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, eğitimi ve araştırmaları yeni bir boyut kazanacak.

Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesine bağlı 25 dekarlık arazide, organik tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda taraflar, sürdürülebilir tarım yöntemlerini hayata geçirerek eğitim, araştırma ve üretim faaliyetlerini destekleyecek. Proje, özellikle sulu tarım uygulamaları ve organik bitki üretimi üzerine odaklanacak.

Tıbbi Aromatik Bitkilerde Yeni Dönem Başlıyor

Atatürk Üniversitesi, protokol çerçevesinde akademik destek sağlayarak öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca, Agrokur Organik A.Ş. tarafından sağlanacak altyapı ve lojistik destekle İzmir kekiği, adaçayı, biberiye, melisa gibi çeşitli bitkilerin fideleri temin edilecek ve üretim süreçleri gerçekleştirilecek. Her bir bitki için hem sulu hem de susuz tarım denemeleri yapılacak.

Protokol, tarımsal üretim projelerinin yanı sıra akademik çalışmaları da teşvik edecek. Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan çalışmalarla tarımsal üretimden elde edilen gelirler, üniversitenin araştırma faaliyetlerinde kullanılacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokole ilişkin yaptığı açıklamada: "Atatürk Üniversitesi olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları ve organik bitki üretimi konusunda öncü bir rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin hem bilimsel çalışmalara hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Agrokur Organik ve Tıbbi Aromatik Bitkiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Okur ise: "Üniversite ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, hem sektörel anlamda hem de bilimsel açıdan önemli bir adım. Organik tarımı destekleyen projelerimizle sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım Alanında Örnek İş Birliği

Proje kapsamında, sulama sistemleri kurulacak, gerekli ekipmanlar temin edilecek ve tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan altyapı oluşturulacak. Ayrıca, elde edilen ürünlerden gelir elde edilerek bu gelirler üniversitenin araştırma çalışmalarında değerlendirilecek. Protokol, imzalandığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak.

Bu iş birliği, Atatürk Üniversitesinin tarımsal araştırma ve eğitim konularındaki öncü rolünü bir kez daha ortaya koyarken, bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Organik Tarım Hamlesi - Son Dakika

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