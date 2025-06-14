Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası İlk Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası İlk Konserini Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası İlk Konserini Gerçekleştirdi
14.06.2025 10:36  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Oda Orkestrası, ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Konserde, klasik müziğin seçkin eserleri başarıyla icra edildi ve katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan ve klasik müziğin evrensel tınısını Erzurum'a taşıyan Oda Orkestrası, ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Orkestra Şefliğini Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Ozan Gülüm'ün üstlendiği konserin konuk solisti ise ülkemizin önemli viyolonsel sanatçılarından Doç. Dr. Dilbağ Tokay oldu. Farklı enstrüman gruplarından çok sayıda yetenekli müzisyenin yer aldığı Oda Orkestrası, klasik müziğin seçkin eserlerini başarıyla icra etti.

Konser; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serhat Akyüz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Çalmaşur ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Hacımüftüoğlu Sanatın Birleştirici ve Evrensel Gücüne Dikkat Çekti

Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sanatın birleştirici ve evrensel gücüne dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin yalnızca bilimsel değil, sosyal ve kültürel anlamda da öncü bir vizyonla hareket ettiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyo-kültürel alanda pek çok hizmetiyle kurulduğu günden itibaren eğitime ve bilime önemli katkılar sunan Üniversitemiz, ürettiği bilgi ve gerçekleştirdiği tüm ilmi ve sanatsal üretimlerle sadece günümüzün değil, geleceğin de hafızasını ve literatürünü inşa etmektedir.

Sanat eğitimi yalnızca duygu ve estetikten ibaret olmayıp, zihinsel düşünce süreçlerinin de zenginleştirilmesini sağlar. Bu anlayışla hayata geçirilen Oda Orkestrası, sanatın bireyi özüne ulaştıran, yerelden evrensele taşıyan yönünü temsil etmektedir. Kadim müsıki geleneğimizin modern tekniklerle yeniden canlandırılması, korunması ve dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir adım olarak gördüğüm bu oluşumun, Üniversitemizi sanatsal anlamda da güçlü bir temsil noktasına taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle; orkestramıza, değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gece boyunca sahnelenen eserlerle dinleyicilere klasik müziğin zarafetini yaşatan Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası, konser sonunda büyük alkış aldı. Sanatseverler, bu anlamlı buluşmanın uzun soluklu bir geleneğin başlangıcı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, erzurum, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası İlk Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:31:24. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası İlk Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.