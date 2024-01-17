Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Ekran Bağımlılığı Konferansı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü'nce "Ekran Bağımlılığı" konusunda konferans düzenlendi.

Araştırma hastanesi konferans Salonunda düzenlenen programda Doç. Dr. Sevilay Özmen moderatörlüğünde Prof. Dr. Yasemin Çayır "Ekran Bağımlılığı" konusunu anlattı.

Prof. Dr. Yasemin Çayır, insanların dijital ekranları günlük en az üç saat kullandığını belirterek, "Özellikle ebeveynler çocuklarını evde kalarak daha güvenli olabileceğine inanıyor. Yani çocuk dışarıda güvensiz benden uzakta olmak yerine ya da telefon başında ya da ekranı başında aslında daha güvenli hemen yanı başında diye düşünüyor. Hatta aileler yüzde 29'u Türkiye şartlarında çocuğunun tek başına telefon kullanımına, ekran kullanımına onay veriyor. Dünyada sekiz yaş altı çocukların neredeyse yarısına yakınında tablet ya da kendine ait yani sürekli ulaşabildiği tablet ya da telefonu olduğunu görüyoruz. Dünya internet kullanımının günlük internette harcanan ortalama sürelere bakıldığında biz dünya ortalamasının üzerindeyiz" dedi. - ERZURUM