Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde Tarım Müzesi açıldı

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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde hizmete giren "Tarım Müzesi" gerçekleştirilen törenle açıldı.

Ziraat Fakültesi Dekanlık binası karşısında yer alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü binasında açılışı yapılan törene; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar ile akademik ve idari personel katıldı.

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Çomaklı, müzeleriyle anılan bir üniversite olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Atatürk Üniversitesinin geçmişinden aldığı güç sayesinde geleceğe emin şekilde bakabildiğini söyledi. Tarihi mirası korumanın getirdiği sorumlulukla bu ve benzeri adımları attıklarını dile getiren Rektör Çomaklı, bugün de ülke yükseköğretiminin en eski fakülteleri arasında yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde tarihi bir adım atarak "Tarım Müzesi"ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından içerisinde geçmişten bugüne tarımda kullanılan aletlerin bulunduğu müzenin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra katılımcılar müzeyi gezerek içerisinde bulunan aletleri yakından inceledi. - ERZURUM