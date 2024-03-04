Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri '11'inci Hukukta Kariyer Formu'nu Gerçekleştirdi

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Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı '11'inci Hukukta Kariyer Formu' gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Atılımcı Hukukçular Topluluğu tarafından, '11'inci Hukukta Kariyer Formu' etkinliği Atılım Üniversitesi'nde düzenlendi.

'Ceza Hukuku, Savcılık, Kadın Girişimciliği ve Startup Hukuku, Spor Hukuku, Kripto Varlıklar ve Hukuk İlişkisi, Avukatlık, Arabuluculuk, Akademisyenlik, Kaymakam, Diksiyon Etkili Konuşma konularının işlendiği etkinlikte, geçmiş dönemdeki davaları ele alan alanındaki uzman kişiler, avukatlık mesleğine ilişkin katılımcılara rehberlik edecek yol haritası değerinde bilgiler verdi. Etkinliğin sonunda ise katılan öğrencilere ve konuşmacılara katılımlarından dolayı sertifikalar verildi.

Gerçekleştirilen forum sayesinde 10 farklı konuda öğrencilere bilgi sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Atılımcı Hukukçular Topluluğu Başkanı Murat Ege Kaderoğlu, "Bu sene 10 ayrı oturumumuz oldu. Savcılık hakkında ne bilmek istiyorlarsa onu öğrendiler. Sonrasında öğrencilerimizin soruları oldu. Konuşmacılarımız içtenlikle soruları cevapladı. Aynı şekilde arabuluculuk hakkında çok bilinmeyenler var. Kadın hakları konusunda çok bilinmeyenler var. Aslında Ceza Hukuku'nun nasıl bir alan olduğunu açıklayan çok güzel konuşma vardı. Bu şekilde hukuk mezunlarının mesleki hayatlarına yön verebilecek bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu. - ANKARA