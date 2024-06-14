Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Necibe Can'a ilk müdahaleyi yaparak ambulans helikopter talebinde bulundu. Kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

14.06.2024 16:07
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Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın ambulans helikopterle hastane kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Hizan'ın Büyük Tepe Yaylası mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve jandarma personelleri hemen olay yerine sevk edildi. 7 saat yürüyen arama kurtarma ve sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Necibe Can adlı kadına ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Olay yerinde yolun olmamasından dolayı ambulans helikopter talebinde bulunulduktan sonra hasta kadın AFAD, UMKE ve jandarma tarafından merkeze bağlı Yolalan beldesine kadar getirildi. Buradan bu sabah saatlerinde ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile alınan kadın, Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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