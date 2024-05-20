Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Denizköşkler Mahallesi\'nde Devam Ediyor

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Avcılar'da Mahalle Hizmet Seferberliği ekipleri sorunlara hızlıca müdahale etmeye devam ediyor. Ekiplerin bugünkü adresi Denizköşkler Mahallesi oldu. Çalışmaları yerinde takip eden Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya vatandaşların ilgisi yoğundu.

Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği ekipleri haftaya Denizköşkler Mahallesi'nde başladı. Yollarda, kaldırımlarda ve parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler boş arazilerdeki otları temizledi. Veteriner hizmetleri ekipleri böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Zabıta ekipleri yaya yollarındaki işgallere müdahale etti. Göreve geldiğinden bu yana Başkan Çaykara'nın halkla iç içe olduğunu belirten vatandaşlar Çaykara'ya teşekkürlerini iletti.

Çalışmaları Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Denizköşkler Mahallesi Muhtarı Muhlis Can ve birim müdürleri ile birlikte yerinde takip eden Başkan Çaykara: "Tüm birimlerimizle beraber haftaya Denizköşkler Mahallesinde başladık. Ekiplerimizle birlikte mahallemizi sokak sokak dolaşıyor, tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Kentimizde çözüme kavuşmayan tek bir sorun kalmayana kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL