Milli Güreşçi Taha Akgül Milas'ta - Son Dakika
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Milli Güreşçi Taha Akgül Milas'ta

04.08.2022 18:22
Milli Güreşçi Taha Akgül Milas'ta

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milas’a gelerek Milas Belediyesi’ni ziyaret etti.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milas'a gelerek Milas Belediyesi'ni ziyaret etti.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça bahsettiren Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Milas'a geldi. Milas'ta birtakım ziyaretler gerçekleştiren Akgül, hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi. Ziyaretleri kapsamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı da ziyaret eden milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Tokat'ın spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"MİLLİ GÜREŞÇİMİZİN ZİYARETİNDEN DOLAYI ÇOK MEMNUNUZ"

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, olimpiyat şampiyonu bir milli sporcuyu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tokat, "Bugün sayısız başarıya imza atmış, rekorlar kıran ülkemizin en önemli sporcularından bir tanesini belediyemizde ağırladık. Spora dair ilçemize dair birçok konu hakkında sohbet ettik. Milas'ımızda spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Olimpiyat şampiyonumuzdan da çok değerli bilgiler aldık. Kendisine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Milli sporcu Akgül de Başkan Tokat'a spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek milli takım formasını Muhammet Tokat'a takdim etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sonlandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Milli Güreşçi Taha Akgül Milas'ta - Son Dakika

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