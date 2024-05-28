Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu, Antalya Emniyeti'ne tekerlekli sandalye ve kıyafet desteği sağladı - Son Dakika
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Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu, Antalya Emniyeti'ne tekerlekli sandalye ve kıyafet desteği sağladı

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu, Antalya Emniyeti\'ne tekerlekli sandalye ve kıyafet desteği sağladı

Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye ve kıyafet desteğinde bulunmak üzere Antalya Emniyeti'ne destek sağladı. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, hayırseverliğin önemine vurgu yaparak, toplumsal ilişkilerin kalitesini arttırmanın ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin önemini belirtti. Tekerlekli sandalyeler ve kıyafetler, Toplum Destekli Polislik birimi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

28.05.2024 17:32
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Merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Antalya Emniyeti'ne tekerlekli sandalye ve kıyafet desteğinde bulunuldu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı Cengiz Hocazade ve merkezi Antalya'da bulunan Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı 2. Başkanı Feyzullah Arslan, vakıf üyeleri ile birlikte İl Emniyet Müdürümüz Sayın Orhan Çevik'i ziyaret etti. Türkiye'de ve dünyadaki engelli ve yaşlı insanların engellerini ortadan kaldırmak, engelsiz yaşamaları için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan vakıf, hayırseverlerin katkısıyla emniyet birimleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalye ve kıyafet desteğinde bulundu.

Çevik'ten hayırseverlik vurgusu

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, hayırseverliğin sahip olunanları bereketlendirdiğini, ölçüsü ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun katkıda bulunabilmenin toplumsal ilişkilerin kalitesini arttıracağını vurguladı. Çevik, Polisin, geniş bir hizmet alanında görev yaptığını, toplumun geneline yönelik güvenlik hizmetlerinin sunulmasında, bireylerin içinde bulunduğu şartlarında dikkate alındığını, fiziksel çevreden kaynaklanan ve engelli kişilerin hayatını zorlaştıran olumsuzlukların da tespit edildiğini ve Toplum Destekli Polislik anlayışı ile bunların giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçildiğini ifade etti.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Toplum Destekli Polislik birimimizce tekerlekli sandalyelerin ve kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan çevik, Duyarlılıklarından dolayı Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'na ve Antalya'nın kardeş şehri Nürnberg'de bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Konfederasyon Genel Başkanı Cengiz Hocazade ise, kardeş şehir Nürnberg'de Antalya'nın ne kadar güvenli bir kent olduğunun bilindiğini ve Antalya polisinin güvenlik alanında verdiği hizmetlerin yakından takip edildiğini belirterek Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Nürnberg, Almanya, Antalya, Engelliler, İnsan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu, Antalya Emniyeti'ne tekerlekli sandalye ve kıyafet desteği sağladı - Son Dakika

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