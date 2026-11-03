Avrupa şampiyonu boksör Fatmanur Akbulut, Marmaris Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu boksör Fatmanur Akbulut, Marmaris Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti

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Avrupa şampiyonu boksör Fatmanur Akbulut, Marmaris Kaymakamı Kaya\'yı ziyaret etti
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Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, Trabzon'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 46 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. Akbulut, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti; Kaya sporcuyu tebrik edip hediye takdim etti ve azmiyle gençlere örnek olduğunu söyledi.

Marmarisli boksör Fatmanur Akbulut, Trabzon'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 46 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Akbulut, antrenörü Volkan Koç ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Tüfekçi ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek hediye takdim eden Kaya, Akbulut'un azmi ve disipliniyle diğer gençlere örnek olduğunu belirtti. Kaya, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporcuların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın öncülüğünde ilan edilen 2026 Gençlik Yılı kapsamında gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların önemi de vurgulandı.

Kaynak: İHA
Nurullah KayaMarmarisTrabzonHediyeGüncelYerelSporSon Dakika

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