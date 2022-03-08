'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı - Son Dakika
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'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı

08.03.2022 15:07
'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

İmza töreni öncesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde belediye çalışanı kadın personele düzenlenen kahvaltıda tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Gümüş, "Kadın Muğla'mızın, Kadın Dostu Menteşe ilçemizde kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşamaları için bütün imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Başkan Gümüş imza töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 100 yıllardır kadınların yürüttüğü haklar, eşitlik, özgürlük mücadelesi nedeniyle bugün buradayız. Bugün zaten olması gereken bir şey için imza atıp söz vereceğiz. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından önerilen, Menteşe Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla Belediye Meclis gündemine alınarak Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından Belediye Meclis gündemine önerilen; Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartını imzalıyoruz. Bu imza ile kentimizde kadınlar ve erkekler, güçlendirilmesi gereken ve dezavantajlı tüm kesimler için eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, daha yaşanılabilir bir kent olma sözü veriyoruz. Bu sözü verirken, bu şartı imzalarken, yanımızda olan öncelikle Menteşe Belediyesi kadın çalışanlarımıza, bu mücadeleyi yıllardır kentte sürdüren kadın örgütlerinde, sivil toplum kuruluşları ve derneklerde yer alan kadınlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şart'ının hayata geçirilmesini sağlamak bu birliktelik ve dayanışmayla mümkün, önümüzdeki süreci de bu birliktelik ve dayanışmayla yürüteceğiz. Göreve geldiğimiz dönemden beri kadın alanına ilişkin pek çok çalışma yürüttük ve yürütülen çalışmalara destek verdik. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminin yükünü siz kadınlar evlerinde göğüslemek durumunda kaldı ve daha çok şiddetle yüz yüze bırakıldı. Bu süreçte hem kadın danışma merkezimiz hem de psikolojik danışma hattımızla 7/24 kadınlarımızın yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Mahallelerde özellikle erişimin daha güç olduğu kırsal mahallelerde kadın sağlığını önceleyen çalışmalar yaptık yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüz tarafından yılda ortalama Bin kadına ulaştığımız kendi talepleri doğrultusunda açılan kurslar verdik. Belediye yönetim şemamızda çalışan müdürlerimizin yarısını kadın arkadaşlarımız oluşturuyor. Bu dönem 1 belediye başkan yardımcımız kadın. Belediye meclisinde kadın sayımız bir önceki döneme nazaran artmakla birlikte daha çok yol almamız gerektiğini biliyoruz. Yine bu dönem Belediye Meclisimizde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonumuzu kurduk. Bugünden itibaren önümüzde daha hızlı adımlar atmamız gereken bir sürece giriyoruz. Öncelikle Yerel Eşitlik Eylem Planımızı oluşturmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Menteşe'nin bir fotoğrafını çekip bu fotoğrafta yerel yönetim olarak değiştirme gücümüz olan alanları tespit edeceğiz. Bu çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak için belediyemiz bünyesinde Eşitlik Birimi'ni kurma çalışmalarına başlayacak, hep birlikte daha güzel, yaşanabilir bir Menteşe oluşturacağız. Kadın Muğla'mızın, Kadın Dostu Menteşe ilçemizde kadınların özgür ve güvenli bir şekilde yaşamaları için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Tüm katılımcıların huzurunda Belediye Meclisimizin oy birliği ile şahsıma verdiği yetkiyle Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalıyorum"

Konuşmaların ardından Başkan Gümüş, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı tüm kadınları yanına davet ederek imzaladı. - MUĞLA

'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı
'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı
'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı' imzaladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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