Avukata Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avukata Yönelik Şiddete Dikkat!

08.05.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBB Başkanı Sağkan, avukatlara yönelik şiddete karşı somut adımlar attıklarını vurguladı.

(ZONGULDAK) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Zonguldak ziyaretinde avukatlara yönelik artan şiddete dikkati çekti. Şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin somut çalışmalar yaptıklarını bildiren Sağkan, toplumsal barışın korunabilmesi için kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen TBB Başkanı Erinç Sağkan, Zonguldak Adliyesi önünde Zonguldak Barosu Başkanı ve baro yönetimi tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Sağkan, Zonguldak Barosu'nun uzun yıllardır gündeminde bulunan hizmet binası ihtiyacının karşılanması noktasında somut adımlar attıklarını ifade etti.

Zonguldak Barosu'nun hukuk devleti ilkesinin korunması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin savunulması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Sağkan, bu yıl avukatların uğradığı saldırıları anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Bizler TBB olarak, yaşamını yitiren meslektaşlarımızın faillerinin hukuk önünde hak ettikleri en ağır cezaları almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Avukata yönelen her saldırı doğrudan adalet sistemine ve yurttaşın hak arama özgürlüğüne yönelmiş bir saldırıdır. Avukatlara yönelik saldırıları sıradan bir asayiş meselesi olarak değerlendirmek mümkün değildir, bu saldırılar hukuk devletine yönelmiş açık tehditlerdir. Somut adımlar atılması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da baro başkanlarımızın geniş katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda avukatların görevleri sırasında karşı karşıya kaldıkları riskleri, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri ve alınması gereken ilave tedbirleri detaylı biçimde ele aldık. Ortaya çıkan ortak irade, avukatların can güvenliğini sağlayacak daha güçlü bir hukuki koruma mekanizmasının acilen hayata geçirilmesi gerektiği yönündedir."


Bu kapsamda TBMM nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Talebimiz son derece nettir, avukatların mesleklerini icra ederken maruz kaldıkları saldırılarda cezaların artırılması, caydırıcılığın güçlendirilmesi ve koruyucu mekanizmaların daha etkin hale getirilmesidir. Hukukçuların hedef gösterilmesi, itibarsızlaştırılması ve baskı altına alınmaya çalışılması kabul edilemez. Savunma susturulursa adalet de susturulur. Bizler, savunmanın bağımsızlığına ve avukatların güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplumsal barışın korunabilmesi için kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerden vazgeçilmesi gerekiyor. Tüm kesimleri hukukun üstünlüğüne ve ortak demokratik değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avukata Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: Avukata Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.