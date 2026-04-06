Avukatlar Günü\'nde Adalet Vurgusu

06.04.2026 20:23
Niğde Barosu Başkanı Öztürk, avukatların rolünü ve adaletin önemini vurguladı.

Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, mesleğin güçsüzleşmesinin doğrudan vatandaşların adalete erişimini zedeleyeceğini ifade etti.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk, baro üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Baro Başkanı Öztürk, tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutlayarak, hukuk devleti ve adil yargılanma hakkının önemine dikkat çekti. Öztürk, avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, mesleğin güçsüzleşmesinin doğrudan vatandaşların adalete erişimini zedeleyeceğini ifade etti. Avukatlık mesleğinin yalnızca bireylerin haklarını temsil etmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Öztürk, hukukun üstünlüğünün korunması, adaletin sağlanması ve demokratik toplum düzeninin devamı için avukatların kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Konuşmasında hukuk eğitimi ve mesleğe giriş sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, geçmiş yıllarda dile getirdikleri hukuk fakültesi kontenjanlarının azaltılması, başarı sıralamasının yükseltilmesi ve mesleki kaliteyi artırmaya yönelik adımların önemine değindi. Bu kapsamda atılan bazı adımların umut verici olduğunu belirten Öztürk, hukuk eğitiminde kalite standartlarının belirlenmesi ve akreditasyon sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Öztürk ayrıca stajyer avukatların eğitim ve ekonomik hakları, kamu avukatlarının özlük hakları ile serbest avukatların CMK ve adli yardım ücretlerine ilişkin sorunların halen çözüme kavuşmadığını ifade etti. Avukatlara yönelik artan şiddet olaylarına da dikkat çeken Öztürk, meslektaşların görevlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Meslektaşlarına dayanışma çağrısında bulunan Öztürk, "Bağımsız yargının özgür ve kararlı temsilcileri olarak görevimizin başındayız, sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

