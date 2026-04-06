06.04.2026 17:20
Artvin Baro Başkanı Demiral, avukatların gerçeğin ve adaletin savunucusu olduğunu vurguladı.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Baro Başkanı Handan Demiral, avukatların sadece adaletin değil, gerçeğin de savunucusu olduğunu belirterek, "Avukatlar toplumun vicdanıdır, biz susarsak toplumun vicdanı da susar" dedi.

5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Artvin'de tören düzenlendi. Artvin Barosu tarafından düzenlenen törende Valilik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Artvin Baro Başkanı Handan Demiral, burada yaptığı konuşmada, savunma hakkı üzerindeki baskılara dikkati çekti. Tutuklama tedbirlerinin ölçüsüz uygulanmasının ifade özgürlüğünü zedelediğini vurgulayan Demiral, şunları söyledi:

"'Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır' der Eflatun. Bunu iliklerimize kadar hissettiğimiz, zorun daha da zor olduğu günlerdeyiz. Adaletin bekçisi avukatlar, aynı zamanda gerçeğin de bekçileridir. Bugün, gerçekle gerçek olmayanı ayırt etmekte zorlandığımız günlerdeyiz. Savunma için hiçbir şey hiçbir zaman kolay olmadı, olmayacaktır da. Ancak mücadelenin en zorlusunu dahi her daim, her koşulda sürdürmek boynumuzun borcudur. Çünkü avukatlar toplumun vicdanıdır. ve avukatlar, yani bizler susarsak, toplumun vicdanı da susar."

Avukatların mesleki faaliyetlerinin yargılamaya konu edildiği, savunmayı savunduğumuz günlerdeyiz. En son ve istisnai olarak uygulanması gereken tutuklama tedbirinin bazı yargısal süreçlerde hukuka aykırı ve ölçüsüz şekilde uygulanmasıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının zedelendiği, ifade hürriyeti üzerinde de baskı oluşturulduğu günlerdeyiz. Bir kısım Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi sonucu, devlet ve anayasal demokrasi anlayışının telafisi imkansız zararlar gördüğü günlerdeyiz. Hukukun, politika ile toplumsal ilişkiler arasında bir ara kademe olması gerekirken, artık düzenin savunma aracı haline geldiği günlerdeyiz. İşte bu günlerde avukatlar, tüm yasal güvencelerin dışında bırakılarak adeta bir güvercin tedirginliğiyle mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır.

Bu zor günlerde daha da önemli olan, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ülkemiz tarafından bir an önce imzalanmasıdır. Bu nedenle yetkililere buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hukukun, adaletin ve yargının gücü yalnızca kanunlarla veya kurumlarla ölçülemez. Hukukun gücü, en zorlu anlarda bile yurtta ve cihanda hukukun üstünlüğünü savunabilme cesaretine dayanır.

5 Nisanlar sesimizin yanında sözümüzü de büyüterek, cesaretle, inatla ve inançla; suyun taşı delen sabrıyla, yılmadan, her türlü zorluğa ve baskıya rağmen toplumun vicdanı olarak savunma mesleğimizi icra edeceğimizin sözünü tekrar tekrar verdiğimiz günlerdir. Hukuku ve adaleti cesaretle savunan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü inatla ve mutlulukla kutluyorum."

Kaynak: ANKA

