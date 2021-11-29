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Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı - Son Dakika

Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

29.11.2021 11:00
Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

Afyonkarahisar Barosu tarafından 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Barosu tarafından 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından programlanan meslek içi eğitim çalışmaları kapsamında, Afyonkarahisar Barosu'nun ev sahipliğinde 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' konulu seminer düzenlendi. Av. Fulin Arıkan tarafından verilen ve ilgiyle izlenen seminere Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile 300'ü aşkın avukat katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı
Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı
Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı

Türkiye Barolar Birliği, Afyonkarahisar Barosu, Beden Dili, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukatlara 'Etkili Savunmada Hitabet ve Beden Dili' anlatıldı - Son Dakika
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