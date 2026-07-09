Ay Yıldız Karargahı İnşaatı Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Karargahının devam eden inşa çalışmaları havadan dronla görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olarak öne çıkıyor. İleri teknolojik altyapısı, çağdaş komuta-kontrol sistemleri ve sürdürülebilir yapısıyla dikkat çeken Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türkiye'nin savunma alanındaki güçlü iradesinin ve proaktif güvenlik anlayışının simgesi olarak gösterilirken, devam eden inşa çalışmaları havadan dronla görüntülendi.

Ay Yıldız Karargahı'nın öne çıkan özellikleri

Proje kapsamında toplam 12 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ay Yıldız Karargahı, yaklaşık bin 680 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor. Toplam 2 milyon metrekarelik inşaat alanının 1 milyon metrekarelik bölümü tamamlanırken, karargahın büyüklüğü ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'un yaklaşık 3, NATO Karargahı'nın ise 4 katına ulaşıyor.

Yaklaşık 6,5 kilometrelik çevre duvarıyla çevrilen yerleşkede, her biri 3 bin 200 kişi kapasiteli 5 konferans salonu yer alıyor. Projenin ilk tamamlanan yapılarından biri olan ve 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Yıldız Binası'nın inşası ise 1 yılda tamamlandı.

Karargahta 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark bulunurken, proje kapsamında 19 milyon metreküp kazı gerçekleştirildi. İnşaat sürecinin sonunda yaklaşık 2 milyon metreküp beton kullanılacağı, bunun da hacim olarak Keops Piramidi'ne yakın bir büyüklüğe karşılık geldiği belirtildi.

Projede ayrıca 125 bin ton çelik kullanılırken, bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katına denk geliyor. Yerleşke içerisinde 25 kilometrelik yol ağı inşa edilirken, çevre düzenlemesi kapsamında 1 milyon bitki ve ağaç dikildi.

Karargahta yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeşil alan oluşturulurken, bu alan Londra'daki Hyde Park'ın yaklaşık 1,5 katı, diğer bir ifadeyle 280 futbol sahası büyüklüğüne ulaşıyor.

Teknolojik altyapısıyla da dikkat çeken Ay Yıldız Karargahı'nda 44 bin 800 kilometre uzunluğunda kablo döşendi. Yerleşkede 168 bin aydınlatma armatürüyle yaklaşık 3 bin futbol sahasını aydınlatabilecek kapasite oluşturulurken, 25 bin fiber optik kablo altyapısı da kuruldu. - ANKARA