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Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

31.01.2022 18:39

- Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı Kilis'te bir sitede ayağını tele kaptıran sokak köpeği, site sakini tarafından kurtarıldı.

- Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te bir sitede ayağını tele kaptıran sokak köpeği, site sakini tarafından kurtarıldı.

Mehmet Sanlı Mahallesinde site içerisinde yemek araştıran bir sokak köpeği ağaçların eğilmemesi için ağaçları birbirine bağlanan tele ayağı takıldı. Kendi imkanları ile çıkamayan sokak köpeği site sakinlerinden bir kadın ayağına dolanan teli çıkarması sonucu hayvan özgürlüğüne kavuştu.

Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı
Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı
Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

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Kilis, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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