Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu - Son Dakika

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Osman Aladağ, vatandaşların her geçen gün boyanamayan ayakkabı tercih ettiği için mesleklerinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Zamanın gençlerinin artık kösele ayakkabılar yerine spor ayakkabıları tercih ettiğini dile getiren 65 yaşındaki Osman Aladağ, tam 30 yıldır Eskişehir'in yoğun bölgelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yaptığından bahsetti. Her sabah tezgahındaki boyaları, cilaları ve fırçalarını özenle yerleştiren usta Aladağ, ayakkabı boyacılığı mesleğinin günden güne yok olduğunu söyledi. Kendisi gibi emektar meslektaşlarının giderek azaldığını belirten Osman Aladağ, "Kışın soğuk hava şartlarından dolayı sokakta insan bulamıyoruz, yazın ise kabalalık var fakat terlik, sandalet ve spor ayakkabı giyildiği için işlerimiz duruyor" dedi.

Yaz mevsiminde tüm gün iş olsun diye tezgahın başında akşam ettiğini aktaran yılların Aladağ; ayakkabıyı 10, botu ise 15 liradan boyadığını anlatarak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yazın, deri ayakkabı giyeceksin ve tabanı kösele olacak. Çünkü ayağın sağlığı açısından, sıcak havalarda terletmeksizin, serin tutabilme özelliği var. Fakat insanlar dışarı çıkarken, keten ve spor ayakkabılar giyiyorlar. Moda şartları gereğinden olsa gerek ki artık ayakkabı tercihleri de değişti." - ESKİŞEHİR