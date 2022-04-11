Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu

11.04.2022 10:07
Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Osman Aladağ, vatandaşların her geçen gün boyanamayan ayakkabı tercih ettiği için mesleklerinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Osman Aladağ, vatandaşların her geçen gün boyanamayan ayakkabı tercih ettiği için mesleklerinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Zamanın gençlerinin artık kösele ayakkabılar yerine spor ayakkabıları tercih ettiğini dile getiren 65 yaşındaki Osman Aladağ, tam 30 yıldır Eskişehir'in yoğun bölgelerinden olan Hamamyolu Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yaptığından bahsetti. Her sabah tezgahındaki boyaları, cilaları ve fırçalarını özenle yerleştiren usta Aladağ, ayakkabı boyacılığı mesleğinin günden güne yok olduğunu söyledi. Kendisi gibi emektar meslektaşlarının giderek azaldığını belirten Osman Aladağ, "Kışın soğuk hava şartlarından dolayı sokakta insan bulamıyoruz, yazın ise kabalalık var fakat terlik, sandalet ve spor ayakkabı giyildiği için işlerimiz duruyor" dedi.

Yaz mevsiminde tüm gün iş olsun diye tezgahın başında akşam ettiğini aktaran yılların Aladağ; ayakkabıyı 10, botu ise 15 liradan boyadığını anlatarak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yazın, deri ayakkabı giyeceksin ve tabanı kösele olacak. Çünkü ayağın sağlığı açısından, sıcak havalarda terletmeksizin, serin tutabilme özelliği var. Fakat insanlar dışarı çıkarken, keten ve spor ayakkabılar giyiyorlar. Moda şartları gereğinden olsa gerek ki artık ayakkabı tercihleri de değişti." - ESKİŞEHİR

Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu
Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu

YORUMLAR
500
Kopan elektrik kablosu tren seferini aksattı Kopan elektrik kablosu tren seferini aksattı Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
09:33 Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ayakkabı boyacılarının işlerini trend ayakkabılar durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement