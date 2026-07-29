Ayancık’ta şantiye personeline yangın eğitimi - Son Dakika
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Ayancık’ta şantiye personeline yangın eğitimi

Ayancık’ta şantiye personeline yangın eğitimi
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Sinop’un Ayancık ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Yapı İnşaat firmasının şantiyesinde görev yapan personele yönelik yangın tahliye eğitimi düzenlendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Yapı İnşaat firmasının şantiyesinde görev yapan personele yönelik yangın tahliye eğitimi düzenlendi.

Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde, yangın ekiplerinde söndürme, kurtarma ve koruma görevlerini üstlenen personele muhtemel yangın durumlarında uygulanması gereken tahliye prosedürleri hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, yangın anında doğru hareket tarzları, ekiplerin görev ve sorumlulukları ile güvenli tahliye uygulamaları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Personelin muhtemel acil durumlara hazırlıklı olması ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, yangın anında can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar da paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ayancık, İnşaat, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayancık’ta şantiye personeline yangın eğitimi - Son Dakika

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