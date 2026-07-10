253 şehit için Ayasofya'da hatim duası

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle 253 şehit için Fatih'te bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafız tarafından hatim duası okundu.

Fatih'te bulunan Ayasofya Kebir-i Cami Şerif'te 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 10'uncu yılı nedeniyle 253 şehidin anısına 253 hafız hatim duası gerçekleştirdi. Program 15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul İl Müftülüğünün düzenlediği programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, hafızlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Ayasofya-i Kebir Cami Müezzini Kurra Hafız İbrahim'in Kur-an-ı Kerim okumasıyla başladı. Vatandaşlar da hain darbe girişimde şehit olan vatandaşlar için dualar etti.

"Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Kahraman gazilerimiz, bugün 15 Temmuz'da milletin selameti için, vatanın birliği için korkmadan meydanlara inen, tanklara yürüyen ve bu uğurda şehit olan 253 vatandaşımızın aziz hatıralarını yad etmek, onları dualarla anmak için bugün Ayasofya'dayız. 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı kararlılıkla inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Ama aynı kahramanlıkları, aynı mücadele hırsını bizden asla almasın" şeklinde konuştu.

"Biz bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı bir miras olarak değil, bir emanet olarak görüyoruz"

Cuma namazı sonrası açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Onların bize bıraktığı emaneti korumak adına yeri ve zamanı geldiğinde biz de şehit olma arzusunda olduğumuzu içten ifade ediyoruz. Ne mutlu ki şehadet ruhuyla vatanından, milletine, bayrağına ve bizim geleceğimize dönük değerlere sahip çıkan bu milletin evlatlarına. Biz bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı bir miras olarak değil, bir emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim kültürümüzde emanete sahip çıkmak, inanan bir insanın en önemli özelliklerinden birisidir. O anlayışta olan milyonlarca insan, Cumhurbaşkanımızın, 'ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum, hepinizi meydanlara çağırırım dediğinde', seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak meydanlara çıkan insanlardan 253 şehidimiz, 2 bin 700'e yakın da gazimiz oldu" şeklinde konuştu.

Şehitler için hatim indiren 13 yaşındaki Hamza Araz, "Ben 13 yaşındayım. Bu sene 3 ay önce hafız oldum. Bugün burada sureler okuyacağız. 2 buçuk yılda hafız oldum" dedi.

"3 gündür provasını yapıyoruz"

Osmaniye'den İstanbul'a hafızlık eğitimi almaya gelen 16 yaşındaki Efe Alaca, "Osmaniyelim 16 yaşındayım. 15 Temmuz Şehitlerini anma programına katıldık. 3 gündür provasını yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Biz de buna ortak oluyoruz, çok gururluyuz. 1 yıldır hafızlık yapıyorum. Şu an hafızlığı bitirmeye yaklaştım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL