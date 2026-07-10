253 şehit için Ayasofya'da hatim duası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

253 şehit için Ayasofya'da hatim duası

10.07.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Ayasofya Camii'nde 253 şehit için 253 hafız hatim duası okudu. Programa İstanbul Vali Yardımcısı, dernek başkanı, hafızlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü nedeniyle 253 şehit için Fatih'te bulunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafız tarafından hatim duası okundu.

Fatih'te bulunan Ayasofya Kebir-i Cami Şerif'te 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 10'uncu yılı nedeniyle 253 şehidin anısına 253 hafız hatim duası gerçekleştirdi. Program 15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İstanbul İl Müftülüğünün düzenlediği programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, hafızlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Ayasofya-i Kebir Cami Müezzini Kurra Hafız İbrahim'in Kur-an-ı Kerim okumasıyla başladı. Vatandaşlar da hain darbe girişimde şehit olan vatandaşlar için dualar etti.

"Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın"

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Kahraman gazilerimiz, bugün 15 Temmuz'da milletin selameti için, vatanın birliği için korkmadan meydanlara inen, tanklara yürüyen ve bu uğurda şehit olan 253 vatandaşımızın aziz hatıralarını yad etmek, onları dualarla anmak için bugün Ayasofya'dayız. 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı kararlılıkla inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Ama aynı kahramanlıkları, aynı mücadele hırsını bizden asla almasın" şeklinde konuştu.

"Biz bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı bir miras olarak değil, bir emanet olarak görüyoruz"

Cuma namazı sonrası açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Onların bize bıraktığı emaneti korumak adına yeri ve zamanı geldiğinde biz de şehit olma arzusunda olduğumuzu içten ifade ediyoruz. Ne mutlu ki şehadet ruhuyla vatanından, milletine, bayrağına ve bizim geleceğimize dönük değerlere sahip çıkan bu milletin evlatlarına. Biz bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı bir miras olarak değil, bir emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim kültürümüzde emanete sahip çıkmak, inanan bir insanın en önemli özelliklerinden birisidir. O anlayışta olan milyonlarca insan, Cumhurbaşkanımızın, 'ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum, hepinizi meydanlara çağırırım dediğinde', seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak meydanlara çıkan insanlardan 253 şehidimiz, 2 bin 700'e yakın da gazimiz oldu" şeklinde konuştu.

Şehitler için hatim indiren 13 yaşındaki Hamza Araz, "Ben 13 yaşındayım. Bu sene 3 ay önce hafız oldum. Bugün burada sureler okuyacağız. 2 buçuk yılda hafız oldum" dedi.

"3 gündür provasını yapıyoruz"

Osmaniye'den İstanbul'a hafızlık eğitimi almaya gelen 16 yaşındaki Efe Alaca, "Osmaniyelim 16 yaşındayım. 15 Temmuz Şehitlerini anma programına katıldık. 3 gündür provasını yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Biz de buna ortak oluyoruz, çok gururluyuz. 1 yıldır hafızlık yapıyorum. Şu an hafızlığı bitirmeye yaklaştım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel 253 şehit için Ayasofya'da hatim duası - Son Dakika

Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:46:15. #7.12#
SON DAKİKA: 253 şehit için Ayasofya'da hatim duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.