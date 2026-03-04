İzmir depreminin sembol ismi Ayda ve evlatlarını kaybeden anne, çocuklara depremi anlattı

İzmir'de 6 yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde henüz 3 yaşındayken enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda Gezgin, Bayraklı Belediyesi tarafından adının verildiği Ayda Bebek Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Bayraklı'da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında anlamlı bir buluşma gerçekleşti. 30 Ekim 2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ çıkarılarak tüm Türkiye'ye umut olan Ayda Gezgin, Bayraklı Belediyesi tarafından adının verildiği Ayda Bebek Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Aynı apartmanda kayınvalidesinin evinde depremde iki kızı Vera ve Lena'nın yanı sıra eşinin yeğenleri Feda ve Diren ile kayınvalidesi Arife Yücel'i kaybeden okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel ise çocuklar için kaleme aldığı "Vera & Lena Doğada Neler Oluyor?" adlı kitabı miniklere okuyarak deprem bilinci üzerine sohbet etti.

Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bugün 9 yaşında olan Ayda Gezgin babası Uğur Gezgin ile birlikte katılırken, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan da buluşmada yer aldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte çocuklara deprem gerçeği ve afet bilincinin küçük yaşta öğrenilmesinin önemi anlatıldı.

Çocuklara deprem bilinci anlatıldı

Okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, depremde kaybettiği kızlarının anısını yaşatmak amacıyla kaleme aldığı "Vera & Lena Doğada Neler Oluyor?" adlı kitabı çocuklara okudu. Aynı zamanda 22 öğrencisi bulunan bir okul öncesi öğretmeni olduğunu belirten Yücel, çocuklara depremi ve doğa olaylarını onların anlayabileceği bir dille anlattı. Etkinlikte ayrıca, Yücel'in kızları Vera ve Lena'nın fotoğraflarından yapay zeka yardımıyla hazırlanan kısa bir video da çocuklara izletildi. Minik öğrencilerin dikkatle takip ettiği video, etkinliğe katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Nilay Yücel, deprem gerçeğini çocukların yaşına uygun bir dil ve hikaye anlatımıyla aktararak miniklere afet bilinci kazandırdı.

Başkan Önal: "Acıyı bilince dönüştüren bir buluşma"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliğin deprem gerçeğini unutmamak ve çocuklara bilinç kazandırmak açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün burada çok anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Nilay öğretmenin yaşadığı büyük acıyı çocuklarımıza deprem bilinci kazandıran bir hikayeye dönüştürmesi hepimiz için çok kıymetli. Kaybettiği evlatlarının hatırasını yaşatırken aynı zamanda başka çocukların hayatına dokunması büyük bir sorumluluk ve örnek bir davranıştır. Bizler de Bayraklı Belediyesi olarak deprem gerçeğini asla unutmayacağız ve çocuklarımızın daha bilinçli bir toplumda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara deprem sırasında yapılması gerekenler anlatılırken, afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekildi. - İZMİR