Ayder Yaylası'ndan Tahta Araba Geliştiren Muhammet Karaman - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayder Yaylası'ndan Tahta Araba Geliştiren Muhammet Karaman

01.07.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Karaman, hız rekoru kıran tahta arabalarıyla dikkat çekiyor, 100 km/h hedefliyor.

Rize'de Ayder Yaylası'ndan tahta arabayla saatte 79 kilometre hız yaparak gündem olan ve hakkında işlem başlatılan mobilyacı Muhammet Karaman, bu kez tamamen kendi tasarımı olan yeni tahta arabalarıyla dikkat çekti. Karaman, hedefinin trafiğe kapalı alanda saatte 100 kilometre hıza ulaşan bir araç geliştirmek olduğunu söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tahta arabayla saatte 79 kilometre hız yaparak gündem olan ve ardından tahta arabasına el konularak trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında işlem başlatılan Muhammet Karaman, yaptığı tahta arabalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde yaşayan ve asıl mesleği mobilyacılık olan Muhammet Karaman, tamamen kendi el emeğiyle tahta arabalar üretiyor. Ürettiği arabalarla yarışlara katılan Karaman aldığı birden fazla dereceyle de başarısını taçlandırıyor. Ayder'den tahta arabayla inen Karaman yaptığının suç olduğunu kendisine Jandarma'nın ulaştıktan sonra öğrendiğini dile getirerek şimdi 100 kilo metre hıza ulaşan bir araç yapıp trafiğe kapalı alanda test etmek istiyor.

Trafiğe açık alanda bir daha sürüş yapmayı düşünmediğini ancak izin alabilirse yeni üreteceği bir araçla izinli bir şekilde Ayder Yaylası'nda yeniden sürüş gerçekleştirmeyi de çok istediğini dile getiren Karaman, "Aslında ben tahta arabayı sadece yarış için yapıyordum. Ayder'den indirilerek arabanın son hızını merak ettiğim için Ayder'den indim. Ayder'de de trafiğin içine girdim. Yapmış olduğum şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Jandarma ekipleri beni sabah aradı. Aracı yükledim, araçla birlikte çıktık jandarmanın önüne. Gerekli işlemleri uyguladı, anlattı. Bir daha yapmamam gerektiğini söylediler. Bir daha da yapmayı düşünmüyorum ama izinli bir şekilde inmeyi de tekrardan isterdim" ifadelerini kullandı.

Hedefinin saate 100 kilometre hıza ulaşan bir tahta araba üretmek olduğunu sözlerine ekleyen Karaman, "Hedefim aslında 100 kilometre hızlara ulaşmaktı, 79 kilometre hızda takıldım. Bir dahaki hedefim 100 kilometre hıza ulaşmak. Tabii bunu izinli bir şekilde yapacağım, yapmayı planlıyorum. Arabayı geliştirmeye çalışıyorum kendi çapımda." Dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayder Yaylası, Teknoloji, 3. Sayfa, Otomobil, Karaman, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayder Yaylası'ndan Tahta Araba Geliştiren Muhammet Karaman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:49:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Ayder Yaylası'ndan Tahta Araba Geliştiren Muhammet Karaman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.