Ayder Yaylası'ndan Tahta Araba Geliştiren Muhammet Karaman

Rize'de Ayder Yaylası'ndan tahta arabayla saatte 79 kilometre hız yaparak gündem olan ve hakkında işlem başlatılan mobilyacı Muhammet Karaman, bu kez tamamen kendi tasarımı olan yeni tahta arabalarıyla dikkat çekti. Karaman, hedefinin trafiğe kapalı alanda saatte 100 kilometre hıza ulaşan bir araç geliştirmek olduğunu söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tahta arabayla saatte 79 kilometre hız yaparak gündem olan ve ardından tahta arabasına el konularak trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında işlem başlatılan Muhammet Karaman, yaptığı tahta arabalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya Köyü'nde yaşayan ve asıl mesleği mobilyacılık olan Muhammet Karaman, tamamen kendi el emeğiyle tahta arabalar üretiyor. Ürettiği arabalarla yarışlara katılan Karaman aldığı birden fazla dereceyle de başarısını taçlandırıyor. Ayder'den tahta arabayla inen Karaman yaptığının suç olduğunu kendisine Jandarma'nın ulaştıktan sonra öğrendiğini dile getirerek şimdi 100 kilo metre hıza ulaşan bir araç yapıp trafiğe kapalı alanda test etmek istiyor.

Trafiğe açık alanda bir daha sürüş yapmayı düşünmediğini ancak izin alabilirse yeni üreteceği bir araçla izinli bir şekilde Ayder Yaylası'nda yeniden sürüş gerçekleştirmeyi de çok istediğini dile getiren Karaman, "Aslında ben tahta arabayı sadece yarış için yapıyordum. Ayder'den indirilerek arabanın son hızını merak ettiğim için Ayder'den indim. Ayder'de de trafiğin içine girdim. Yapmış olduğum şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Jandarma ekipleri beni sabah aradı. Aracı yükledim, araçla birlikte çıktık jandarmanın önüne. Gerekli işlemleri uyguladı, anlattı. Bir daha yapmamam gerektiğini söylediler. Bir daha da yapmayı düşünmüyorum ama izinli bir şekilde inmeyi de tekrardan isterdim" ifadelerini kullandı.

Hedefinin saate 100 kilometre hıza ulaşan bir tahta araba üretmek olduğunu sözlerine ekleyen Karaman, "Hedefim aslında 100 kilometre hızlara ulaşmaktı, 79 kilometre hızda takıldım. Bir dahaki hedefim 100 kilometre hıza ulaşmak. Tabii bunu izinli bir şekilde yapacağım, yapmayı planlıyorum. Arabayı geliştirmeye çalışıyorum kendi çapımda." Dedi. - RİZE