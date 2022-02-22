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Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

22.02.2022 09:16
Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Aydın'da bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülüm sağanak yağışların Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

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Meteoroloji, su baskını, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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