Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'nde Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosunda hastane mutfağında meydana gelen LPG kaçağı ve yangın nedeniyle büyük bir kargaşa yaşandı. Olayın kontrol altına alınması için itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

09.05.2024 15:43
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda, saat 11.00 sularında hastane mutfağında oluşan LPG kaçağı ve buna bağlı olarak meydana gelen yangın nedeniyle büyük bir kargaşa ve panik yaşandı. Hastanenin işleyişi sekteye uğrarken, yangın yemekhane, çamaşırhane, sterilizasyonun olduğu bölgeye sıçrayıp, bununla beraber idari bölüm ve göğüs servisi dumandan etkilendi. Kırmızı Kod verilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak İtfaiye, AFAD, Sağlık ve emniyet ekipleri hastaneye sevk edildi. HAP (Hastane Afet Planı) çerçevesinde Olay Yönetim Ekibi toplanarak, her servis için ayrı ayrı oluşturulan afet müdahale ekipleri aktive edilerek alana yönlendirildi. AFAD ve İtfaiye ekipleri de alana ulaşıp söndürme ve tahliye faaliyetlerine katılırken, emniyet ekipleri gerekli önlemleri aldı. Yangın ve dumandan etkilenen 8 kişinin acil servise intikali sağlandı. Hastanenin içerisinde yatay tahliye gerçekleştirilerek, idari birim personeli dışarıya tahliye edildi.

Olay kontrol altına alındıktan sonra normal işleyişe dönülürken, tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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