Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu\'ndan Koçarlı\'ya Ziyaret

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti. Koçarlı Belediyesi hizmet binası önünde Başkan Arıcı tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu, daha sonra makamda ağırlandı.

Başkan Arıcı gerçekleşen ziyarette "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte daha güçlüyüz. Koçarlı hak ettiği değere kavuşuyor" dedi. Ziyaret sırasında Başkan Çerçioğlu, Koçarlı ilçesine yapılacak projeler ve hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çerçioğlu; "Koçarlı Belediye Başkanımız Özgür Arıcı'yı ziyaret ederek Koçarlı'mıza yapacağımız hizmetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Arıcı ise yaptığı açıklamada, "Topuklu Efemiz Özlem Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. İlçemize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN