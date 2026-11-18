Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yıllardır beklenen doğalgaz çalışmasında sona gelindi. Temmuz ayında ilk kazmanın vurulduğu projede altyapı ve bağlantı çalışmalarının ardından kısmi denemelerle gaz akışı sağlandı. Abonelik ve bağlantı işlemlerini tamamlayan vatandaşlar doğalgaz kullanmaya başladı.

Bozdoğan'da uzun yıllardır beklenen doğalgaz hizmetinde önemli bir aşama geride bırakıldı. İlçe merkezinde doğal firması tarafından yürütülen altyapı ve boru döşeme çalışmalarının ardından tamamlanan hatlarda kontrollü gaz akışı sağlanmaya başlandı. Kış mevsimi öncesinde yaşanan gelişme, doğalgazın ilçeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar için sevindirici bir haber oldu.

Altyapı ve bağlantı sistemlerinin tamamlandığı bölgelerde gerçekleştirilen kısmi denemelerin ardından gerekli abonelik ve bağlantı işlemlerini tamamlayan konutlara doğalgaz verilmeye başlandı. İlçede doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte Bozdoğan, modern enerji altyapısına kavuşma yolunda önemli bir adım daha attı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 6 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla doğalgaz çalışmalarının başladığını duyurmuş, yatırımı ilçenin modern şehirleşmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirmişti. Başkan Özel, o gün yaptığı açıklamada "Kıymetli hemşehrilerim; 2026 yılının en güzel müjdelerinden birini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bozdoğan'ımızın yıllardır özlemle beklediği doğalgaz çalışmaları resmen başladı. Doğalgaz firması ekipleri tarafından ilçe merkezimizde ilk kazma vuruldu, kazı ve boru döşeme çalışmalarına başlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Özel, "Modern şehirleşme yolunda önemli bir adım olan doğalgaz için Bozdoğan'ımızın yıllardır beklediği bu hizmetin hayata geçiyor olmasından büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize değer katacak bu yatırımın tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.