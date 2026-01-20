Başkan Çerçioğlu: "Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak"

Suriye hattında Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepki gösteren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı. Çerçioğlu, bu tür provakasyonların amacına asla ulaşamayacağına dikkat çekerek "Milletimizin ortak değeri, şanlı Türk bayrağımıza yönelik terör örgütü YPG yandaşları tarafından yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır" dedi. - AYDIN