Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda Üreticilerle Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı\'nda Üreticilerle Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda üreticilerle bir araya geldi. Üreticiler, yüksek maliyetler ve düşük gelirler nedeniyle zor durumda olduklarını dile getirdi. Çerçioğlu ise üreticilere destek sözü verdi.

09.02.2024 20:06  Güncelleme: 20:10
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da eşlik etti.

Pazar esnafı, Çerçioğlu'na ürünlerini satamamaktan dert yanarken; bir portakal üreticisi, ürünlerinin para etmemesinden dolayı bahçesindeki portakal ağaçlarını kesmeyi düşündüğünü söyledi. Yüksek maliyetlerle üretim yapmaya çalıştıklarını belirten üreticiler, yılı çok büyük bir zararla kapatacaklarını, üretim için aldığı kredileri bile ödeyemediklerini anlattılar.

Ispanak üretimi yapan bir kadın üretici ise tek isteklerinin mazot ve gübre alırken vergi vermemek olduğunu belirterek, "Bize zorluk çıkarılmasa, girdi maliyetlerimiz azaltılsa bizler her şeyi üretiriz. Herhalde dünya üzerinde çiftçisi üretime küsmüş tek ülke biziz" dedi.

Üreticilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, her zaman üreticinin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda Üreticilerle Buluştu - Son Dakika


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