Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı\'nda Üreticilerle Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da eşlik etti.

Pazar esnafı, Çerçioğlu'na ürünlerini satamamaktan dert yanarken; bir portakal üreticisi, ürünlerinin para etmemesinden dolayı bahçesindeki portakal ağaçlarını kesmeyi düşündüğünü söyledi. Yüksek maliyetlerle üretim yapmaya çalıştıklarını belirten üreticiler, yılı çok büyük bir zararla kapatacaklarını, üretim için aldığı kredileri bile ödeyemediklerini anlattılar.

Ispanak üretimi yapan bir kadın üretici ise tek isteklerinin mazot ve gübre alırken vergi vermemek olduğunu belirterek, "Bize zorluk çıkarılmasa, girdi maliyetlerimiz azaltılsa bizler her şeyi üretiriz. Herhalde dünya üzerinde çiftçisi üretime küsmüş tek ülke biziz" dedi.

Üreticilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, her zaman üreticinin yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.