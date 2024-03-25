Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını yaptı. Vatandaşlar, Atça Pazarı'nı da ziyaret eden Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Dünyanın büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çerçioğlu, bu sebeple tarımsal üretimde yerel tohumların önemine dikkati çekti. Yerli ve milli Ata Tohumlarının üretimine özel önem verdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Kültürel değerlerimizden olan yerli tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz. Kapasite artışına gidip yıllık 3 milyondan 10 milyon fideye çıkaracağımız fide üretimimizle üreticilerimizin bu sebzelerden daha fazla üretmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fide dağıtımı sonrası Atça Pazarı'nı da ziyaret eden Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na geçinememekten yakındı. Her geçen gün fiyatların arttığını belirten vatandaşlar, verdiği desteklerden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN