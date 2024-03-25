Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atça\'da yerli fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarından üretilen fideleri Atça'da vatandaşa dağıttı.
Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile Atça'da vatandaşa yerli fide dağıttı.
Dünyanın büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını belirten Çerçioğlu, tarımsal üretimde yerel tohumların önemine dikkati çekti. Ata tohumlarının üretimine özel önem verdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Kültürel değerlerimizden olan yerli tohumlarımızı korumaya devam edeceğiz. Kapasite artışına gidip yıllık 3 milyondan 10 milyon fideye çıkaracağımız fide üretimimizle üreticilerimizin bu sebzelerden daha fazla üretmelerini sağlayacağız" dedi.
Fide dağıtımı sonrası Atça Pazarı'nı da ziyaret eden Çerçioğlu, esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na geçinememekten yakındı, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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