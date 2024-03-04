Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Koçarlı Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Pazarı'nda vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, Koçarlı Pazarı'nı ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu'na, CHP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı da eşlik etti.

Sosyal belediyeciliği, ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa eşit şekilde ulaştırdıklarını belirten Çerçioğlu, "Bugün vatandaşlarımız bir simit alırken bile hesap ederek alır hale gelmiş durumda. Emeklilerimizin durumu ortada. Çarşı, pazar ateş pahası. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.