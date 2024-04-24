Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca\'yı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, 'Kuyucağımıza çok güzel hizmetler edeceğimizin inancındayım.' dedi.

24.04.2024 15:57  Güncelleme: 16:05
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Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çerçioğlu ziyarette yaptığı konuşmada, "Kuyucağımıza çok güzel hizmetler edeceğimizin inancındayım." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yerel seçimler sonrası başarılı olarak seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. Çerçioğlu son olarak Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu burada yaptığı konuşmada, "Her zaman başkanımızın yanındayız.

Büyükşehir Belediyesi olarak kapılarımız sonuna kadar açık. Beraber Kuyucağımıza çok güzel hizmetler edeceğimizin inancındayım" dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ise "Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimleri kazandık. Bu anlamda on yıllık hasret ve özlem ortadan kalkmış oldu. Özlemimizle artık bir araya geldik. Bu anlamda Özlem Başkanımızın da ifade ettiği gibi bundan sonraki süreçte de Özlem Başkanımızın desteklerini, Kuyucağımızı büyütmek ve geliştirmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'yı ziyaret etti - Son Dakika
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