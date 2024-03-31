Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'na kutlamalar

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bu saat itibari ile rakibine yüzde 14'lük fark atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için CHP'liler Atatürk Kent Meydanı'nda kutlamalara başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirildi. Saat 17.00 itibari ile oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Bu saate kadar yapılan sayımların ardından kesin olmayan sonuçlara göre rakibinin yaklaşık 25 bin oy önünde seçimi götüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için partililer Atatürk Kent Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile kutlamalara başladı. Başkan Çerçioğlu'nun da meydanda toplanan binlerce kişiye hitap etmesi bekleniyor. - AYDIN