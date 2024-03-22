Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar\'da Ata Tohumu Fidelerini Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi ve pazar esnafıyla buluştu.

Başkan Çerçioğlu'na, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarından üretilen fideleri alan vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Üretimin devamlılığı ve bizlere miras kalan bu tohumların sürdürülebilirliği için fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkıyor hem de hemşehrilerimizin en iyiye ulaşmasını sağlıyoruz. Üretimin devamlılığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çerçioğlu, fide dağıtımının ardından Sultanhisar Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlar hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken, Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.