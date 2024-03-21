Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.

21.03.2024 16:37  Güncelleme: 16:43
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.

Başkan Çerçioğlu'na Nazilli ziyaretinde Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik; Çine ziyaretinde ise Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak eşlik etti. Çerçioğlu, ziyaretlerinde ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı.

Ata Tohumları Projesi kapsamında yerel değerlerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Çerçioğlu, "Yerli ve milli tohumlarımıza her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Torunlarımızın da atalarımızdan bizlere miras kalan bu tohumlardan üretilen sağlıklı sebze ve meyveleri yemesini istiyoruz. Üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Çerçioğlu, yerel tarım ürünlerine ve milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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