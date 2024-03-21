Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.
Başkan Çerçioğlu'na Nazilli ziyaretinde Nazilli Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Tetik; Çine ziyaretinde ise Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak eşlik etti. Çerçioğlu, ziyaretlerinde ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı.
Ata Tohumları Projesi kapsamında yerel değerlerin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında öncü rol oynayan Çerçioğlu, "Yerli ve milli tohumlarımıza her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Torunlarımızın da atalarımızdan bizlere miras kalan bu tohumlardan üretilen sağlıklı sebze ve meyveleri yemesini istiyoruz. Üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.
Çerçioğlu, yerel tarım ürünlerine ve milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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