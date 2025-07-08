Aydın Büyükşehir Belediyesi 24 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Proje, yatırım ve hizmetleriyle Aydın'ın 17 ilçesinde vatandaşların yanında olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalara destek olmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin filosuna 24 yeni araç daha eklendi. 17 ilçenin tamamında, kırsal mahallelerden kent merkezlerine faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı araçlar ile gücüne güç kattı.

"Biz bu şehri birlikte yönetiyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımları ve hizmetleri Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşlara ulaştırmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, siz değerli hemşehrilerimizden topladığımız vergileri, yine sizlerin hizmetine sunmak için 24 adet yeni hizmet aracını belediyemize kazandırdık. Bu araçlar sayesinde temizlikten altyapıya, sosyal destekten kırsal hizmetlere kadar birçok alanda çok daha hızlı ve etkili hizmet vereceğiz. Çünkü biz, sizin her kuruşunuzu gözeterek ve hakkını vererek çalışmaya söz verdik. Sözümüzü tutmaya da devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi 'Biz bu şehri birlikte yönetiyoruz.' Sizlerin desteği ve güveni olmadan bu yatırımlar mümkün olamazdı. Bu araçlar sadece birer taşıt değil, içinde emek, alın teri ve halkımızın güveni var. Yeni hizmet araçlarımızın Aydın'ımıza, çocuklarımıza, geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yatırımlarından, çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN