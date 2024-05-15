Aydın Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Göz Hastanesi İnşa Edecek

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Göz Hastanesi'nin yapımı için belediye meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tam yetki verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk oturumu Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 14'ü gündem dışı 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Aydın'da belediye bünyesinde yapılacak olan göz hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi ile ilgili oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun seçimlerden önce projesini açıkladığı 2 hastanenin yapımı ve kurulumundaki gerekli işlemleri yapmak ve ilgili kurumlarla yapılacak protokolleri imzalamak için Başkan Çerçioğlu'na yetki verildi.

Kurulacak olan ağız ve diş sağlığı merkezinde implantın yanı sıra, özellikli tedavi hizmetleri ve kanal tedavisi, 20 yaş diş cerrahisi, çocuk diş sağlığı, temel ağız ve diş tedavileri gibi hizmetler de verilecek.

Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak göz hastanesinde ise temel muayene hizmetlerinin yanında, katarakt, çocuk ve bebekler için göz sağlığı takip hizmetleri, doğumsal göz hastalıkları, göz tembelliği gibi rahatsızlıkların teşhis ve tedavisi yapılacak. - AYDIN