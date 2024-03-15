Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan\'a doğalgaz getiriyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan teklifle; Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan'a doğalgaz getirilmesinin önü açıldı.

Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Doğalgaz olmayan bu üç ilçemize doğalgaz getiriyoruz, Belediye Meclisi'mize sunduğumuz teklifin kararlaşmasının ardından dağıtım şirketiyle birlikte hızla bu üç ilçemize doğalgaz yatırımına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerine doğalgaz yatırımının geliyor olması, her üç ilçe halkı tarafından sevinçle karşılanırken; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının hemen ardından çalışmalara başlanacağı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN