Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yeni Dönem Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri\'nde Yeni Dönem Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin merkezlerinde 3-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim imkanı sunuluyor. Merkezlerde çocuklar çeşitli aktivitelere katılıyor ve sosyal becerilerini geliştiriyor.

09.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yeni dönem başladı. Minikler, eğitim hayatlarının ilk adımını Büyükşehir Belediyesi'nin merkezlerinde attı.

Aydın'ın birçok ilçesinde bulunan ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturulmasını sağlayan Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 3-6 yaş arasında ki öğrencilere eğitim imkanı sunuluyor. Minikler merkezlerde resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatların da aralarında bulunduğu birçok konuda eğitim alıyor. Merkezlerde çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunuluyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra çocuklar yıl boyunca çeşitli aktivitelere de katılıyor, sosyal becerilerini geliştiriyor.

"Eğitimli ve çağdaş nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalarının süreceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin birçok farklı noktasında açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezlerimizde çocuklarımıza eğitim veriyor, çağdaş ve eğitimli nesiller yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Eşit şartlarda eğitim toplumun her kesiminin hakkı. Her yaştan vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika

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