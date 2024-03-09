Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile 8 Mart'ı kutladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile 8 Mart'ı kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aydınlıları, sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, 'Kadın bir başkanla birlikte yürüyen bir şehirdeyiz. Onun bu şehri ne kadar güzelleştirdiğini, son yıllarda Aydın'a geldikçe görüyorum. Sizler çok şanslısınız, bu şehre bir kadının eli değiyor' dedi.

09.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aydınlıları, sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, "Kadın bir başkanla birlikte yürüyen bir şehirdeyiz. Onun bu şehri ne kadar güzelleştirdiğini, son yıllarda Aydın'a geldikçe görüyorum. Sizler çok şanslısınız, bu şehre bir kadının eli değiyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Melek Mosso'yu Atatürk Kent Meydanı'nda müzikseverlerle buluşturdu. Konserde konuşan Mosso, şunları söyledi:

"Kadın bir başkanla birlikte yürüyen bir şehirdeyiz. Onun bu şehri ne kadar güzelleştirdiğini, son yıllarda Aydın'a geldikçe görüyorum. Sizler çok şanslısınız, bu şehre bir kadının eli değiyor."

Konser öncesinde Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. İşte Türk gençliği burada. Daha güçlü bir Aydın için yarınlarımız için sizler için daha çok çalışacağız. Bu gece sizlere buradan hitap edebiliyorsam bu Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın sayesinde. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat en büyük teşekkürümü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, Melek Mosso ile 8 Mart'ı kutladı - Son Dakika

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