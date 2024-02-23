Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki arazinin geleceğini halka bırakıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde kamulaştırılan 16 bin metrekare arazinin geleceğine, kent halkı karar verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde ve tüm sosyal medya platformlarında yarın başlayacak oylama ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından tamamlanarak hizmete alınan Mimar Sinan Park'ın güneyinde yer alan arazinin kaderi belirlenecek.

Tüm Aydınlıları oy kullanarak, söz konusu arazinin geleceğini tayin etmeye davet eden Başkan Çerçioğlu, "Kamulaştırarak Aydın halkına yeni alanlar kazandırıyoruz. 7'den 70'e tüm Aydın'ı bu demokrasi şölenine davet ediyoruz" dedi.