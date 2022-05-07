Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi

07.05.2022 17:29
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel renkli bir etkinlik düzenledi ve katılımcı yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel renkli bir etkinlik düzenledi ve katılımcı yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada kutlanan Anneler Günü, Aydın'da da Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğiyle coşku içinde kutlandı. Aytepe Mesire Alanı'nda doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen etkinliğe, kentin pek çok noktasından yüzlerce anne katılım sağladı. Programın ilk bölümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin halk oyunları ekipleri, Zeybek ve Çete Ayşe oyunlarını sergiledi. Halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından annelere yemek ikramında bulunuldu.

Alan oyunları ve çeşitli etkinliklerde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlenen anneler, kendilerine özel olarak düzenlenen bu organizasyon için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Özlem Çerçioğlu da tüm katılımcıların Anneler Günü'nü kutladı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü için çiçek pazarı kurdu Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü için çiçek pazarı kurdu Kartepe'de minikler bayram etkinlikleriyle eğlendi Kartepe'de minikler bayram etkinlikleriyle eğlendi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement