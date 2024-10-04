Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımla Aydınlıları dolandırıcılara karşı uyardı.

AYKART adını kullanarak vatandaşların bilgilerini almaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYKART dolumlarının resmi ve güvenli dolum noktalarından yapılması gerektiğini açıkladı. Konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Sayın AYKART kullanıcıları, AYKART dolum işlemlerinizi yalnızca aşağıda belirtilen yetkili ve resmi güvenli dolum noktalarından yapınız ve dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunuz. AYKART Mobil uygulamamız, AYKART resmi web sitemiz üzerinden, yetkili dolum bayilerimiz, KİOSK cihazları ile anlaşmalı banka ve marketlerin mobil uygulamaları ve şubelerinden AYKART'ınıza güvenle dolum yapabilirsiniz. Dolum işlemlerinizi kesinlikle tanımadığınız kişiler aracılığıyla yapmayınız. Kredi kartı bilgilerinizi üçüncü şahıslarla veya güvenilir olmayan internet siteleriyle paylaşmayınız. Dolum işlemi yaparken yalnızca resmi ve yetkili ödeme kanallarını kullanınız. Telefonunuza gelen şüpheli mesajlara veya bilinmeyen web sitelerinden gelen dolum tekliflerine itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN