Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya Temizlik Desteği - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya Temizlik Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Koçarlı\'ya Temizlik Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi'ne 100 adet çöp konteyneri ve bir çöp toplama aracı gönderdi. Koçarlı Belediye Başkanı, bu destekle temizlik hizmetlerinin kalitesinin artacağını belirtti.

24.04.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Koçarlı Belediyesi'ne 100 adet çöp konteyneri ve bir adet çöp toplama aracı gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, daha temiz bir Koçarlı için, verdiği destekle temizlik hizmetlerine büyük katkı sağladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan araç ve ekipmanlardan oluşan filo içerisinden, 100 adet yeni çöp konteyneri ile 1 adet çöp toplama aracı Çerçioğlu'nun talimatıyla Koçarlı İlçesine teslim edildi.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanına getirilen araç ve konteynırları teslim alan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, " Koçarlı'mıza hizmet adına desteğini bizlerden esirgemeyen Topuklu Efemiz Sayın Özlem Çerçioğlu'na ilçem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İlçemiz Temizlik işlerinde hizmet kalitemizi arttıracak olan bu destekle birlikte, daha temiz bir Koçarlı için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu önderliğinde; Birlikte daha güçlüyüz sloganıyla, Aydın ve İlçelerimizde omuz omuza çalışmaya, üretmeye devamedeceğiz"dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Koçarlı'ya Temizlik Desteği - Son Dakika

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